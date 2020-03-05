بالصور.. إحباط تهريب 21 قطعة أثرية إلى خارج البلاد عبر ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أحبط ضباط المباحث بميناء الإسكندرية البحري، محاولة تهريب 21 قطعة أثرية إلى خارج البلاد.

وكانت معلومات وتحريات مسبقة قد أكدت وجود قطع أثرية داخل رسالة تحوي 16 كرتونة متوسطة الحجم كان يعتزم مسئولو إحدى الشركات (مقرها الدقي بالجيزة) تصديرها إلى إحدى الدول الأجنبية، وأن مشمولها المستندي "منتجات خان الخليلي"، وأفادت التحريات بإخفاء أصحاب الشأن مجموعة من التماثيل والأواني التي يشتبه في أثريتها ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها خارج البلاد بطريقة غير مشروعة.

وبعد التأكد من سلامة التحريات، وتقنين الإجراءات، تم ضبط الرسالة، حيث عثر بداخلها على 21 قطعة أثرية شملت 17 قطعة عبارة عن مجموعة من رؤوس تماثيل وأجزاء من تماثيل ومجموعة كبيرة من التماثيل الصغيرة "أوشابتي" وأحجار وأوان وتمائم وجعران، ترجع جميعها لعصور الدولة الحديثة والوسطى والفرعونية، و4 قطع عبارة عن إناءين، وعلبتين، ترجع لعصر الأسرة العلوية، وتم التحفظ على المضبوطات.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.