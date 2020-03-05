نصب وتزوير وإتلاف مال عام.. جهود شرطة التعمير خلال شهر فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجدية حملاتها؛ لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة وضبط المُتعدين على المال العام.

أسفرت تلك الحملات خلال شهر فبراير 2020 عن ضبط العديد من القضايا والمخالفات، من بينها: إلغاء تخصيص وسحب 13 وحدة، وغلق وتشميع 324 وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص، وإيقاف 693 أعمال لمنشآت مخالفة للترخيص.

وأثمرت الجهود عن ضبط (74 مخالفة استئناف أعمال لمنشآت مخالفة للرسومات، و525 مخالفات مباني لشروط التخصيص، و317 مخالفة لمحلات تزاول نشاط بدون ترخيص، و236 تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجاري وإداري، و139 واقعة فض أختام، و81 مخالفة مرورية متنوعة، و4 قضايا نصب وتزوير، وقضية تموين، و123 قضية سرقة تيار كهربائي ومياه عمومية، و26 قضية إتلاف مال عام، و4 قضايا سرقة مواد محجرية، و34 مخالفة بيئة ونظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام، و11 بائعا جائلا وعدم حمل شهادة صحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، وإحالتها للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.