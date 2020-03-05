في يوم واحد.. تنفيذ 48 ألف حكم قضائي بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، عدة حملات أمنية بمديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. خلال الـ 24 ساعة أثمرت جهود الحملات عن ضبط 25 قطعة سلاح ناري، 110 قضايا مخدرات، تنفيذ 48635 حكم قضائي متنوع. جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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