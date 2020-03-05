نجدة القاهرة تُنقذ صيدليًا انحرفت سيارته عن مسارها أعلى الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أنقذت خدمات تأمين الطريق الدائري الأوسطي بالقاهرة، أحد الأشخاص انحرفت سيارته عن مسارها وانزلقت في الرمال.

ورد بلاغ لغرفة عمليات نجدة القاهرة من (صيدلي، مقيم بمحافظة القليوبية) يفيد بأنه أثناء سيره بالسيارة قيادته ليلاً متوجهاً لمدينة العاشر من رمضان انحرف عن المسار الصحيح والذي أدى إلى انزلاق السيارة قيادته بالمنطقة الرملية بالطريق الأوسطي وعدم قدرته على إعادتها لمسارها الصحيح.

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على الفور تم توجيه القول الأمني المعين لتأمين ذات المنطقة لمساعدته واستخراج السيارة حيث تم سحب السيارة وإعادتها لمسارها الصحيح.

وقد وجه المُبلغ الشكر لرجال الشرطة لسرعة انتقالهم والتعامل مع البلاغ.