أخبار مصر | عرض 59 قطعة أثرية مصرية أصلية للبيع بمزاد في لندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض 59 قطعة أثرية مصرية أصلية للبيع بمزاد في لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إحدى صفحات المزادات العالمية عن عرض مجموعة من الآثار المصرية الأصلية للبيع، ويبلغ عدد القطع 59 قطعة والمعروضة بالموقع الالكتروني لجاليري بركات في لندن لصاحبه الفلسطيني الأصل "فايز بركات".

وجاءت المعروضات المصرية تحت عنوان"روائع الفن المصري القديم"، وتتنوع القطع المعروضة بين تماثيل من البرونز وأجزاء من توابيت خشبية ولوحات وأواني وتمائم ومساند للرأس وغيرها من القطع الأثرية التي ترجع لعصور مختلفة من التاريخ المصري القديم.

ومن أمثلة القطع المعروضة للبيع إناء من الألباستر يحمل اسم الملك أمنحتب الثاني، وبعض الأجزاء الخشبية من تابوت يرجع لعصر الانتقال الثالث، وقناع من الكرتوناج يرجع للقرن 6/7 قبل الميلاد، وتماثيل برونزية لمعبودات مثل إيزيس و أوزير وباستت وسلكت.

والعالم أجمع يعاني من قضايا الاتجار غير المشروع في الآثار، وقد كانت الآثار المصرية دوما محط الطلب في أسواق بيع الآثار الدولية، لما لها من أهمية تاريخية ولأنها محط إعجاب وتقدير العالم أجمع، وقد أثر ذلك داخليًا على عقول بعض راغبي الثراء السريع ممن لا يدركون قيمة الأثر التي تفوق جميع تلك الأموال، بل ولا يقتنعون بتحريم الاتجار في الاثار من الناحية الدينية.

