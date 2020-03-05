مصر | بلاغ رسمي.. اتهام نجم الأهلي بدهس شاب بسيارته في الجيزة (التفاصيل الكاملة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ رسمي.. اتهام نجم الأهلي بدهس شاب بسيارته في الجيزة (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال مباحث الجيزة من جهودهم لكشف ملابسات واقعة اتهام صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، بالتسبب في إصابة شاب إثر إصطدامه بسيارته، بمنطقة الجيزة، غرب المحافظة، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، للتوصل إلى حقيقة البلاغ الوارد من عدمه.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بورود بلاغا من شاب يتهم صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، بصدمه بسيارته، وفره هاربا حال عبوره بمنطقة الجيزة.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط البلاغ، وكشف ملابسات الواقعة، وانتقل الرائد هشام فتحي معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، فضلا عن سماع أقوال المصاب.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وحسبما أفاد مصدر بقطاع أمن الجيزة، في تصريحات إلى الخليج 365، بأن الواقعة حتي الآن بلاغا ورد من شاب لقسم شرطة الجيزة، يتهم صالح جمعة لاعب النادي الأهلي ولم يُستمع إلى أقواله حول الواقعة، فضلا عن عدم ضبط السيارة المتسببة في الحادث.