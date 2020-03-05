مصر | حبس تاجر مخدرات لحيازته الحشيش بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تاجر مخدرات لحيازته الحشيش بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس تاجر مخدرات لاتجاره في مخدر الحشيش بقصد تحقيق ارباح غير مشروعة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهم الإجرامي.

يذكر أن وردت معلومات للمقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث حلوان، بقيام المدعو "علاء صلاح مدبولي"، وشهرتة علاء البحيري، 23 سنه، عاطل ومقيم عزبة زين دائرة القسم، بالإتجار في الحشيش المخدر.

وبتكثيف التحريات، تبين صحة ماورد من معلومات، على الفور تم تشكيل حملة بقيادة النقيب محمود سعداوي، وتم مداهمة محل تجارته، وتم القبض عليه أثناء محاولته الهرب، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض عبارة عن نصل معدني.

وبمناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.