شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "جنرال الفيروسات".. الصين تستعين بسيدة الجيش لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استعانت الصين بسيدة تعمل جنرال بالجيش، استطاعت من قبل أن تقضى على فيروسى إيبولا وسارس وحصلت على لقب "قاهرة إيبولا".

هى "تشن لى" البالغة من العمر 54 سنة، فهل تنجح في هزيمة فيروس كورونا؟.

ـ تعد أفضل خبير في الكيمياء الحيوية في الصين

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ـ تعمل حاليا فى ووهان مع فريق من كبار علماء الجيش

ـ طورت علاج من بلازما الدم للمتعافين

ـ عاشت فى عزلة عندما كانت تطور رذاذ الأنف في عام 2003، و لم يرها ابنها عدة شهور

ـ زوجها لا يطلب منها أى أعمال منزلية لإيمانه بموهبتها، ويقول لها: هذا مضيعة لوقتك انتى تفعلين شيئا أهم للبشرية

فهل تتوقع نجاحها فى المهمة؟.