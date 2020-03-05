شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لواقعة اتهام صالح جمعة بدهس شاب فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تحريات أجهزة الأمن، فى واقعة اتهام شاب للاعب الأهلى صالح جمعة لاعب النادي الأهلي، بصطدمه بسيارته والهروب، وأن المصاب أثناء عبوره الطريق من أمام الفندق الذى يعمل به، فوجيء بسيارة تصطدم به، وعلى الفور تجمع عدد من المواطنين الذين شاهدوا اللاعب أثناء هروبه بسيارته من مكان الحادث، ونقلوا المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ورصدت كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق الذي يعمل به المصاب، مشهد الحادث وهروب اللاعب بسيارته، حيث تم فحص كاميرات المراقبة والتحفظ على التسجيلات.

وتبقى الواقعة حتى الأن فى دائرة الاتهام، وفى انتظار ما سيفيد به صالح جمعة خلال التحقيق.

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وكانت مديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا يفيد اتهام شاب للاعب النادي الأهلي صالح جمعة بصدمه بسيارته وإصابته بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء جسده، حيث تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.