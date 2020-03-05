شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشهيد الشبراوى: زوجى الناس بتترحم عليه وعشماوى الناس سعيدة بموته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت المهندسة ندى حسن زوجة الشهيد أحمد الشبراوى على إعدام هشام عشماوى بأن القصاص عدل ربنا فى الأرض خاصة من الخائن.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقية مع الإعلامية جيهان لبيب المذاع على قناة المحو: الموت هو الحقيقة على الأرض وبغض النظر عن استشهاد زوجى ولكن هذه هى نهاية الخائن، الاثنان ماتا ولكن زوجى البلد هتخلد اسمه وبتترحم عليه، والثانى ضللته شياطين الأرض وجعلوه يمشى لنهاية تسعد بها كل من فى البلد.

وأضافت: ابنى عمره 7 سنوات وقولتله عن إعدام عشماوى النهاردة علشان أرسخ فى ذهنه إن فى ثواب وعقاب والثانية علشان أعرفه إن البلد بتاخد حق أولادها وهو فخور جدا بوالده ودايما بيتكلم عن عنه مع المدرسين وزملاءه، وعمرى ما هقف عائق إذا أحب أن ينضم إلى القوات المسلحة.

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نفذت السلطات المختصة حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوي، صباح اليوم الأربعاء، فى قضايا إرهاب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، يوم الإثنين، قد قضت بالإعدام شنقا للإرهابى هشام عشماوى و36 آخرين من تنظيم "بيت المقدس"، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وعاقبت 61 متهما بالسجن المربد، والمشدد 15 سنة لـ 15 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ 21، والمشدد 5 سنوات لـ 52 آخرين، وألزمت المتهمين متضامنين بدفع 150 مليون على سبيل التعويض المؤقت لوزارة الداخلية لما خربوه من مبانى، وحرمانهم من إدارة أموالهم وممتلكاتهم أو التصرف فيها، وعزلهم من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة