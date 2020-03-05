شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عشماوى.. 14 جريمة إرهابية تنتهى بالإعدام.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت السلطات المختصة حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى، صباح اليوم الأربعاء، فى قضايا إرهاب، وفيما يلى الجرائم التى ارتكبها الإرهابى هشام عشماوى، وأدت إلى صدور حكم بالإعدام ضده، وبلغت 14 جريمة إرهابية ضد مصر.

الجرائم التي عوقب عليها الإرهابى هشام عشماوى هي:

1ـ المشاركة فى استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم.

2ـ اشتراكه فى التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس عام 2013.

3ـ ضلوعه فى الاشتراك بتهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس من داخل أحد المستشفيات.

4ـ قيادة المجموعة الإرهابية المنوه عنها واستهداف المركبات العسكرية، واستشهاد مستقليها.

5ـ استهدافه المبانى الأمنية بالإسماعيلية بسيارة مفخخة.

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6- استهداف المبانى الأمنية بإنشاص.

7ـ استهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر فى طريق القاهرة – السويس.

8ـ استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على كافة الأسلحة منها.

9ـ تولى إمارة تنظيم أنصار بيت المقدس

10ـ ضلوعه فى تنفيذ الهجوم الإرهابى على نقطة حرس حدود "الفرافرة"، وقتل جميع أفرادها وتفجير مخزن الأسلحة.

11ـ قنص غرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة فى محيط مناطق (أبو صوير – الصالحية - القصاصين).

12ـ استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير.

13ـ تسلله إلى الأراضى الليبية وأقام تحت شرعية تنظيم أنصار الشريعة بمدينة أجدابيا.

14ـ تأسيسه حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابى.