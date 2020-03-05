شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الادارية تستقبل فريق تقييم جهود مصر فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية بالاتفاقات الدولية الموقعة فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفى ضوء زيارة لجنة دولية من مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA – FATF لمراجعة وتقييم النظم المُطبقة بالدولة المصرية بكافة قطاعاتها ومؤسساتها وذلك لقياس مدى الالتزام بالمنهجية والنظم الدولية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتى تضمنت ضمن جدول أعمالها زيارة لعدد من جهات إنفاذ القانون ومنها هيئة الرقابة الإدارية.

واستقبل الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لفريق التقييم وشارك في فعاليات الاجتماع ممثلو وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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وقد قام فريق من هيئة الرقابة الإدارية باستعراض جهود الهيئة والأسلوب المتبع فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وسبل توعية المواطنين بمخاطر جرائم الفساد وغسل الأموال وكذا استعراض لحالات عملية لبعض القضايا التى نفذتها الهيئة ، وجهود التعاون الدولى مع الجهات المناظرة فى تلك المجالات وما أسفرت عنه من ممارسات ناجحة فى هذا المجال.