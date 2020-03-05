شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الحجر الصحى: مستشفى مجهزة للتعامل مع الاشتباه فى كورونا بكل محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن إمام مدير الحجر الصحى بوزارة الصحة، إن الحجر الصحى يراقب كل القادمين إلى مصر لفحصهم والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإجراءات بدأت منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن أول حالة فى 8 يناير الماضي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الطائرات والسفن والبضائع التي تدخل مصر من أي مكان في العالم.

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واوضح أيمن إمام مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة، أن المرض منتشر في 77 دولة، مؤكدا أن هناك مستشفى مجهزة للتعامل مع كورونا في كل محافظة مصرية.