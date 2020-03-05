شكرا لقرائتكم خبر عن صن البريطانية: مصر وجهة آمنة من كورونا ولايوجد قيود على السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية أنه لا يوجد قيود على السفر إلى مصر فيما يتعلق من المخاوف من الإصابة بفيروس كورونا القاتل، وإنها تعد وجهة آمنة للسفر.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن مصر سجلت حالتي إصابة فقط بفيروس كورونا، وأجرت فحوصا لـ1500 مشتبه به. وقالت وزارة الصحة إن نتائج الاختبارات سلبية، مشيرة إلى تعليمات الحكومة البريطانية التي حذرت رعاياها من السفر للصين.

وواصلت أن جميع الرحلات الجوية إلى مصر تعمل من المطارات الرئيسية، ومن غير المرجح أن يسترد أي بريطاني أمواله إذا قرر إلغاء سفره إلى مصر.

وأوضحت أن الوقت الوحيد الذي يُطلب من منظمي الرحلات السياحية في رد الأموال عن باقات العطلات هو إذا غيرت وزارة الخارجية نصائح السفر الخاصة بها لمنطقة ما وحولتها إلى منطقة محظورة، وهو ما لم يفعلوه في حالة مصر.

أكدت منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها الرسمية على موقع توتير، أنه حتى الآن عدد الحالات التى ثبت أصابتهم بمرض كوفيد 19 المعروف باسم "كورونا "، حالتين فقط لشخصين غير مصريين، وتم التعامل معهم بمهنية .

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وأضافت، أيضا تم كشف جميع المخالطين لهم وطبقت عليهم الإجراءات الوقائية الاحترازية وفق معايير المنظمة .

وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولى الحرص على المُتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع فيروس كورونا المُستجد، والكشف عن الجهود المبذولة، وكذا الإعلان فى إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التى أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.