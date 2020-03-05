شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسجل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصحة البريطانية تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد ليصل عدد الحالات إلى 85 حالة، جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة سكاى نيوز الإخبارية فى خبر عاجل ، وقالت إدارة الصحة العامة فى بريطانيا، إنها ستتعاقد مع أطباء على المعاش فى البلاد إذا ما دعت الضرورة لذلك وفق الخطة التى تدرسها الحكومة البريطانية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وجاءت الأنباء عن خطط إعادة نشر أطباء على المعاش فى الوقت الذي يحذر فيه مديرو الصحة العامة فى بريطانيا من الصعوبات التى ستعاني منها الإدارة إذا ما انتشر المرض فى المملكة، وفق صحيفة "ذا جارديان".

وبالأمس أعلن عن إصابة 3 أشخاص بالمرض ما رفع عدد المرضى بكورونا في المملكة المتحدة إلى 23 ، من بين المصابين 2 عادا إلى البلاد من إيطاليا بينما الأخير جاء من آسيا وفق البروفسير كريس ويتي مدير عام الصحة فى إنجلترا.

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ويجرى الآن التحقيق حول إصابة ال 3 أشخاص فى مدن جلوسترشير وهيرتفوردشير وبيركشير وأى شخص تعامل معهم.

وكان وزير الصحة مات هانكوك يستعد لإطلاق ما أسمته الوزارة تعزيز مساعي الحكومة للتجهيز لتعاملها مع المرض الوبائى فى محاولة تأكيد للمجتمع أن الموقف تحت السيطرة.

وتعتبر بريطانيا في الوقت الحالي في مرحلة الاستعداد للتعامل مع المرض، حيث يجري التعامل مع الحالات بشكل فردى لمن تعامل مع من يعانون من كورونا، كما تعد المملكة المتحدة في مرحلة "الاحتواء" حيث يجري عزل الحالات المشتبه بها بالإضافة إلى تتبع من تعامل مع هذه الحالة.. بالرغم من ذلك فإنه إذا بدأ الفيروس في الانتشار فإن سلامة العامة تمثل عنصر ضغط على الصحة العامة في البلاد.