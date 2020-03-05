شكرا لقرائتكم خبر عن الجارديان: مصر ثانى أسرع نمو فى عدد الأثرياء بحلول 2024 وبها 764 ثريا حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم أكثر من 31000 شخص إلى صفوف "الأثرياء" فى العام الماضى، حيث استفادت ثروات الأثرياء بالفعل من ارتفاع أسواق الأسهم العالمية وارتفاع أسعار العقارات، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

من المتوقع أن يرتفع عدد الأثرياء فى الهند بنسبة 73% على مدى السنوات الخمس المقبلة، من 6000 فى عام 2019. ويتوقع نايت فرانك أن تكون مصر، حيث يوجد 764 ثريا، ثانى أسرع نمو وزيادة بنسبة 66% بحلول عام 2024. تليها فيتنام والصين وإندونيسيا.

وتوقعت شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك أن تكون مصر، حيث يوجد 764 ثريا، ثانى أسرع نمو وزيادة بنسبة 66% بحلول عام 2024. تليها فيتنام والصين وإندونيسيا.

وارتفع عدد الأفراد من أصحاب الثروات العالية (UHNWIs) - أولئك الذين لديهم أصول تزيد قيمتها عن 30 مليون دولار (26.5 مليون جنيه إسترليني) - بنسبة 6% فى العام الماضى إلى 513244، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك.

من المتوقع أن يرتفع عدد أصحاب الثروات العالية بنسبة 27% أخرى إلى 650،000 بحلول عام 2024، وفقا للتقديرات، حيث يتم صنع ثروات ضخمة فى الهند ومصر وفيتنام والصين وإندونيسيا.

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وأضافت الصحيفة أن هؤلاء أصحاب الثروات أكثر تواضعا زادوا أيضا. يوجد الآن 50 مليون مليونير حول العالم، ارتفاعًا من 46.9 مليون فى عام 2019. هذا أكثر من عدد سكان إسبانيا.

قال نايت فرانك فى تقريره السنوى عن الثروة أنه بينما كان عام 2019 "عامًا مضطربًا" للعديد من المستثمرين وصناديق المعاشات التقاعدية، فإن معظم الأثرياء للغاية أبلغوا عن عام وفير بسبب ثرواتهم الشخصية.

وجاء فى التقرير "من الناحية الاقتصادية، كان عام 2019 ظاهريًا عامًا مضطربًا، حيث قلل صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى من 3.5% فى يناير 2019 إلى 2.9% فقط فى يناير 2020 - وهو أدنى مستوى خلال 10 أعوام. وعلى الرغم من ذلك، ارتفع عدد الأثرياء فى العالم بنسبة 6.4%، وهذا ما تؤكده نتائج، حيث قال 63% من [مديرى الثروات] أن ثروة عملائهم زادت فى عام 2019، مع 11% فقط الإبلاغ عن انخفاض ".

وقال ليام بيلى، رئيس الأبحاث العالمية لشركة نايت فرانك، فى حين أن ما يقرب من نصف الأثراء كانوا فى الولايات المتحدة (حيث يوجد 240،000 شخص بأكثر من 30 مليون دولار) فإن البلدان التى لديها أسرع عدد متزايد من الأثرياء للغاية تقع فى آسيا وإفريقيا.

بينما قال بيلي: "من المثير أن نرى كيف تتطور الثروة فى جميع أنحاء آسيا، حيث تفوق عدد الأثرياء فى الهند وفيتنام والصين وماليزيا على العديد من الأسواق الأخرى على مدى السنوات الخمس المقبلة". "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يؤثر هذا على سوق العقارات العالمية."