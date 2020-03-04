شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة العاملين بـ8 مراكز شباب للتحقيق في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة العاملين بـ8 مراكز شباب بإدارة بنها للتحقيق لتغيبهم عن العمل في الأوقات الرسمية. جاء القرار نتيجة مذكرة متابعة اللجنة المشكلة برئاسة محمد عبدالعزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية وعضوية عبدالعليم حماد من العاملين بالإدارة وتبين للجنة المتابعة غلق مراكز شباب منشأة بنها وكفر سعد التابعين لإدارة شباب بنها، في حين تبين غياب العاملين بمراكز شباب بتمده وجزيرة بلي وعزبة نجيب وكفر الأربعين وميت راضي وكفر مويس، إذ وجدت المراكز مفتوحة في غياب بعض العاملين كما شملت المتابعة أيضًا مركز شباب عزبة زكي والذي تبين التزام العاملين به.

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