شكرا لقرائتكم خبر عن والدة الشهيد إسلام مشهور عن إعدام عشماوي: «الليلة عيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت سوزان عبدالمجيد، والدة الشهيد الرائد إسلام مشهور، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، قائلة: «النهارده بالنسبة لي عيد، حسيت إن حق ابني رجع النهارده، كنت منتظرة إعدام هذا الإرهابي بفارغ الصبر».

وتابعت «عبدالمجيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن إعدام «عشماوي» أشعرها بأن حق نجلها لم يهدر دون ثمن، مشيرًا إلى أن مصر دولة قانون ولا تتخلى أبدًا عن حقوق أولادها.