شكرا لقرائتكم خبر عن «المصريين الأحرار»: الحكم على هشام عشماوي «فش غليل» الشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحكم على الإرهابي هشام عشماوي، اليوم، الأربعاء، هو ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية وتصيبهم باليأس، وهو أحد العناصر الإرهابية، وأتذكر كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عنه حينما قال «هايتجاب ويتحاسب» وهذا ماحدث بالفعل، وهذا مجهود كبير قامت به الدولة، وأثبت ثقة القيادة السياسية.

وأشار خليل في حديثه ببرنامج حديث المساء على فضائية mbc مصر، مع الإعلامية ياسمين عز إلى أن المشكلة فيمن يدعم هذه الجماعات ويمولها، ولكن نستطيع اليوم أن نقول أن هذا الفعل فش غليل الشعب المصري.

وأضاف أن مكافحة الإرهاب تظهر اليوم في قلة عدد العمليات الإرهابية وهذا يؤكد تماسك الشعب المصري والضربات الاستباقية التي تقوم بها الدولة، وظهور نوعية أخرى من الإرهاب وهي بث الشائعات لمحاربة قوة التماسك المصري وعلينا الانتباه إليها والحذر منها.