شكرا لقرائتكم خبر عن «اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر»؟!.. «الوزراء» يوّضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تردد عن اكتشاف العديد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في مصر.

وأضاف المجلس، خلال صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، أنه لا صحة لما تردد وأنه لا توجد أي حالات إصابة أو اشتباه بالإصابة بالفيروس سوى ما تم الإعلان عنه، وأكدت ذلك منظمة الصحة العالمية خلال البيانات التي أعلنت عنها المنظمة بهذا الصدد.

ونفت منظمة الصحة العالمية وجود مصابين جدد بفيروس كورونا «كوفيد 19» داخل مصر، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي ثَبُت إصابتهم بالمرض حتى الآن هم حالتان فقط لشخصين غير مصريين.