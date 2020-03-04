شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي في دور الإرهابي عشماوي... أرملة المنسي تكشف تفاصيل «الاختيار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعربت منار هارون، أرملة الشهيد أحمد المنسي، عن سعادتها بإعدام الإرهابي هشام عشماوي.
ووجهت هارون، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد رسالة إلى الإرهابيين قائلة «لا يستحقون رسالة لكني سأستعير كلمات الشهيد المنسي حينما قال لهم ملكش عيش فيها طول ما إحنا فيها»، مردفة «أزور الشهيد وأقول له دائما اطمئن على مصر».
وكشفت هارون تفاصيل مسلسل «الاختيار» المقرر عرضه في رمضان 2020 قائلة «فكرة المسلسل قائمة على تقديم خط خير متمثل في أحمد المنسي والشر هشام عشماوي»، مشيرا إلى أن صناع المسلسل التقوا معها وحصلوا على معلومات كثيرة.
وأشارت إلى أرملة المنسي إلى أن الفنان أحمد العوضي سيقدم دور الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل الاختيار.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد العوضي في دور الإرهابي عشماوي... أرملة المنسي تكشف تفاصيل «الاختيار» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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