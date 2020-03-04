شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حذفها.. شاكوش وعمر كمال يعيدان رفع «عود البطل ملفوف» على «يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعاد حسن شاكوش، وعمر كمال رفع أغنية «عود البطل ملفوف»، على قناة «يوتيوب» بعد ساعات من حذفها بسبب حقوق الملكية الفكرية.

وكان مغني المهرجانات الشعبية عمر كمال أعلن حذف أغنيتة الجديدة مع زميله حسن شاكوش «عود البطل» من موقع «يوتيوب».

وقال «كمال» عبر حسابه على «فيسبوك»: «نفس اللي حصل في أغنية (بنت الجيران) بيحصل تانى في (عود البطل)».

أضاف: «الأغنية أتوقفت بعد الوصول إلى 7 ملايين مشاهدة في أول يوم، ودي محصلتش تمامًا مع أي أغنية نزلت قبل كده».

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تابع: «معلش خير والله، حصل كده في بنت الجيران وبقت ١٧٠ مليون. متفتكرش إنك لما تحاول توقف عمر كمال وشاكوش هتاخد رزقهم أو شهرتهم يعنى».

واختتم قائلًا: «عايز تنجح اشتغل واتعب وفكر، مش تأذي الناس، شوية وقت والأغنية هترجع وهنرجع أقوى وأنجح».

وبعدما طرح مغني المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال أغنيتهما الجديدة «عود البطل»، أمس الإثنين، وتصدرت الأغنية تريند رقم واحد على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وحققت نجاحا ملحوظا، فجر مصطفي عصام، مغني المهرجانات، اتهامه لـ«شاكوش» بسرقة الأغنية من أغنيته «خطفتيني»، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم اتهام شاكوش فيها بالسرقة، حيث كانت الواقعة الأولى مع النجم محمد حماقي، واتهمه بسرقة لحن أغنيته الشهيرة «حاجة مستخبية» للملحن «مدين» ليستخدمه في مهرجان «بنت الجيران».

وقال «عصام» لـ«المصري اليوم» إنه طرح الأغنية منذ 10 أيام عبر «اليويتوب»، وأكد أن الشاعر والملحن نادر سعيد، سجل الأغنية في المصنفات الفنية بتاريخ 13\2\2020، وأضاف أن أحد اصدقائه أرسل الأغنية لعمر كمال على «فيس بوك» لتشجيعه، لكنه فوجئ بعدها بصدور الأغنية بنفس اللحن وبعض مقاطع الأغنية.

وعلق على ذلك قائلا: «اللي خلي شاكوش يسرق حماقي والموضوع عدى مش هيسرق واحد بيبدأ زيي، حسبي الله ونعم الوكيل، وأنا هلجأ للقضاء المصري وثقتي فيه كبيرة إنه هيرجعلي حقي». وحاولت «المصري اليوم» التواصل مع حسن شاكوش على الهاتف وتطبيق «الواتس آب» ليعلق على اتهام «عصام» ولكنه لم يرد.