شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. الوادى الجديد تصنع من البطاطا "عيش بلدي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح صاحب أحد المخابز المدعمة بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد في إنتاج أول رغيف خبز مصنوع من عجينة البطاطا وهى التجربة التى تبحث المحافظة تعميمها على مستوى كافة المخابز المدعمة بالمحافظة ضمن توجهات اللواء محمد الزملوط لدعم وتشجيع الافكار الغير تقليدية والتى تحقق توفيرا فى الانتاج وجودة فى المنتج حيث قام المحافظ بمتابعة التجربة عن كثب ووافق على دعم الفكرة بتخصيص مساحة من الارض لزراعة البطاطا عليها .

ونطرح كافة المعلومات التي تتعلق بتلك الفكرة في عشرة نقاط

1- صاحب الفكرة يدعي عوض جمعة صاحب مخبز مدعم بقرية الشيخ والي بالداخلة واستمد الفكرة من والده الذي كان يعمل فران حتى وفاته حيث ابتكر فكرة تجفيف البطاطا وطحنها بالرحى وقام نجله بتطوير الفكرة بدلا من التجفيف والطحن وهو ما يفقد المنتج قيمته الغذائية فقرر تحويلها بمعجون بعد سلق البطاطا.

2- كانت بداية الفكرة عام 1986 وتحولت الي واقع ملموس هذا العام بعد أن تم عرض الفكرة على اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وقرر متابعتها بنفسه للتثبت من نجاحها

3- فكرة إنتاج خبز البطاطا تعتمد على مزيج من عجين البطاطا ودقيق القمح بنسبة متقاربة تصل إلى 50 ٪ من المنتجين ويمكن إنتاجها بنسبة أخرى تصل إلى 70٪ دقيق لمح و30% معجون بطاطا ويعتمد ذلك على مهارة العجان في المقام الأول

4- تم اعتماد الموافقة على تخصيص 35 فدان كمرحلة تجريبية لر زراعة البطاطا وإنتاج كميات وفيرة منها لتغطية الكميات المطلوبة لتغطية الإنتاج المطلوب.

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5- طريقة إنتاج الخبز تتضمن سلق كميات من البطاطا البيضاء وتجهيزها بعد تصفيتها من المياه وعجنها بنسبة متساوية مع دقيق الخبز وتركها لتختمر ثم يتم تقطيعها كأقراص جاهز للخبز فى الفرن على مستوى معين من درجة الحرارة ليتم انتاج رغيف خبر يميل لونه للأصفر وبمذاق حسن الطعم وله قيمة غذائية عالية .

6-طرح صاحب الفكرة على وزير التموين و أبدى إعجابه بها وطلب تنفيذها كبادرة يمكن تعميمها على مستوى المحابز المدعمة لما سينتج عنها من توفير هائل فى نفقات شراء وتصنيع دقيق القمح

7-اللواء محمد الزملوط محافظ الاقليم قرر فى حال نجاح التجربة أن يتم تخصيص 10 الاف فدان لتعميم المشروع على مستوى المحافظة .

8- فدان البطاطا ينتج عشرين ضعف لفدان القمح لكونه يزرع 3 مرات فى العام وخاصة ان الواحات الداخلة هى الأفضل فى انتاج البطاطا البيضاء وهو ما يوفر التكلفة التى يستهلكها القمح فى انتاج الخبز بنسبة 50 % على الاقل فى جحم التكلفة وربما أكثر من ذلك لانخفاض سعر كيلو البطاطا مقارنة بسعر القمح

9-انتاج الخبز من البطاطا ينقسم لشقين أولها انتاج الخبز المدعم من البطاطا البيضاء والتى تقل فيها نسبة السكريات والشق الثانى يتم فيه انتاج رغيف الفينو من البطاطا الحلوة

10- تمت تجربة إنتاج خبز البطاطا بالمنزل بعد تدريب ربات المنازل بالقرية على إنتاجه وحققت نجاحا كبيرا بشهادة السيدات اللاتي نفذت التجربة.