الخليج 365: تكريم وزراء وكبار المسئولين ورؤساء بنوك وشركات الأكثر تأثيرا بالاقتصاد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة منها تكريم الوزراء وكبار المسئولين ورؤساء البنوك والشركات الأكثر تأثيرا فى الاقتصاد، من خلال حفل bt 100، وتفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي نائب رئيس جنوب السودان، حظر مصر دخول القطريين بدءا من 6 مارس تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وعلان المتحدث العسكرى للقوات المسلحة إعدام الإرهابي هشام عشماوي، بعد استنفاد كل درجات التقاضى.





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المتحدث العسكرى للقوات المسلحة يعلن: "ولكم في القصاص حياة".. إعدام هشام عشماوى شنقا بعد استنفاد كل درجات التقاضى.. 14 جريمة خيانة في سجل الإرهابى.. محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق.. استهدف كمين الفرافرة وقتل جميع ضباطه وأفراده وتفجير مخزن الأسلحة

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