شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الإعلام تكرم "المتميزين" فى احتفالية "يوم السعادة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء احتفالية "يوم السعادة"، لتكريم الحاصلين على جوائز ومراكز من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وكذلك الفائزين من طلاب الكلية بمسابقات الكلية والجامعة على الصعيدين المحلي والدولي في الأنشطة المختلفة، وذلك في تقليد سنوى لتشجيع المتميزين وتحفيز أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب على المنافسة وتحقيق التميز، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام.

وشهدت قاعة المؤتمرات المركزية التى استضافت الإحتفالية في كلية الإعلام، توافد عدد كبير من الحضور من أساتذة الكلية والطلاب من أجل المشاركة في احتفالية اليوم، والتى تقام لأول مرة على مستوى كليات جامعة القاهرة والجامعات المصرية، وعلى رأسهم والدكتورة سلوى العوادلي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هبة السمرى، وكيل كلية الإعلام لشئون الدراسات العليا، ولفيف من أساتذة الكلية والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالكلية.

واستهل الحفل بتلاوة بعض من آيات القرآن الكريم، أعقبها كلمة للحضور، ألقتها د. هويدا مصطفى، عبرت فيها عن بالغ سعادتها بالمشاركة الواسعة في احتفالية "يوم السعادة"، موضحة ان هذا التقليد يأتي تكريما لجهود الإنجاز على مستوى أعضاء هيئة التدريس والطلاب ممن حازوا الجوائز على مستوى المشروعات في مجال الإنتاج الإعلامى الطلابى مقارنة بباقى كليات الإعلام فى الجامعات المصرية.

وأشارت عميدة الكلية إلى جهود المشاركين من وكلاء الكلية فى صناعة التميز على مستوى الخريجين والطلاب في مراحل البكالوريوس والدراسات العليا، منوهة إلى أن طلاب الكلية هم ثمرة النجاح في فاعلية يوم السعادة، حيث كان لتميزهم دور فى رفعة اسم الكلية، على الصعيد العربى.

وأكدت عميدة كلية الإعلام على أهمية دعم طلاب الكلية وتشجيعهم على الاشتراك بفاعلية فى مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية والفنية والرياضية، وعلى جميع المستويات بالداخل والخارج، مشيرة إلى أن التكريم هو بمثابة تقديم الدعم المناسب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من المدرسين المساعدين والمعيدين، لتقديم المزيد من البحوث والمشروعات العلمية المتميزة التي تحقق إضافة متميزة للكلية والمجتمع في إطار الدور المجتمعى للجامعة ولكلية الإعلام باعتبارها أعرق كليات الإعلام مصريا وعربيا واقليمياً.

وفي مستهل تكريم أساتذة كلية الإعلام، كرمت د. هويدا مصطفى، الدكتورة عواطف عبد الرحمن، أستاذ الصحافة في الكلية، بمناسبة حصولها على جائزة أفضل كتاب فى معرض الكتاب، عن الصحافة الإفريقية، أعقبها تكريم الدكتورة ليلى عبد المجيد، مدير وحدة الجودة في كلية الإعلام.

وخلال تكريمها، عبرت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عن بالغ سعادتها بتكريم الكلية، مقدمة التكريم والشكر لعائشة حسن، سكرتيرة قسم الصحافة، وميرفت عبد الحميد، مدير مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا، و يحيى سليم، مدير وحدة المطبوعات والنشر في كلية الإعلام.

وتم تكريم الدكتورة نسمة البطريق الاستاذ بقسم الإذاعة لفوزها بجائزة النشر الدولي، كما تم تكريم الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، وذلك لحصولها على أربع جوائز من بينها جائزة تكريم باعتبارها الأكثر تأثيرا في المجتمع وجائزة النشر الدولي، وتكريم دورها المتميز في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "اتحضر للأخضر".

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كما كرمت عميدة الكلية، الحاصلين من أساتذة الكلية على جوائز النشر الدولي وهم، الدكتورة دينا عرابي الأستاذ بقسم العلاقات العامة والاعلان، وكل من الدكتورة الأميرة سماح فرج و الدكتور هشام فايد، من قسم الإذاعة والتليفزيون.

كما كرمت د. هويدا مصطفى الأبناء المعينين الجدد من أعضاء الهيئة المعاونة، لتميزهم وتفوقهم الدراسي الذي أفضى إلى تعيينهم كمعيدين في الكلية.

وشهد حفل يوم السعادة تكريم لجنة الموقع الإلكتروني، لحصوله على المركز الثاني لأفضل موقع إلكترونى بين كليات جامعة القاهرة، وجاء على رأسهم د. محمد منصور هيبه، رئيس لجنة الموقع الإلكترونى والمستشار الإعلامى لرئيس جامعة القاهرة، وأعضاء فريق الموقع الإلكترونى علياء محمد، وهبة كريم المسئول الفنى للموقع، ومحمد خليل، ومحمد وليد، أعضاء فريق التغطيات الصحفية والإعلامية للموقع الإلكتروني لكلية الإعلام.

كما كرمت منصة الحفل، فريق مشروع تخرج "إنسان"، وفريق وادي الصعايدة، ومشرفيهم، وفريق مشروع "افتح قلبك للسلام"، من الحاصلين على المركز الأول في دبلوم الإنتاج التليفزيوني.

وكما تناول جانب التكريم، الاحتفاء بالطلاب الفائزين المكرمين في مجال مسابقات الشعر والتصميم الجرافيكي، والمجال الرياضي، على مستوى الجامعة، إضافة إلى تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقات الرياضية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تكريم فريق الجوالة في كلية الإعلام، لجهودهم في تنظيم احتفالية "يوم السعادة".

كما كرمت الاحتفالية، عزت إسماعيل مدير إدارة الكلية، ربيعي مدير رعاية الشباب وعدد من موظفى الجهاز الإداري الذين احيلوا للتقاعد لبلوغهم سن المعاش

الجدير بالذكر أن احتفالية "يوم السعادة" تمت بتنظيم من إدارة العلاقات العامة بالكلية وأ. سامح أحمد وتم تكريم جميع الزملاء بإدارة العلاقات العامة وإدارة رعاية الشباب تقديرا لجهودهم المتميزة.