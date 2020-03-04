شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنفى تسليم وزيرة الصحة المصرية علاجا لفيروس كورونا المستجد لدولة الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عدم صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تقديم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان علاج لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، لجمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش زيارتها للدولة الصديقة.

وأوضح مجاهد أن زيارة وزيرة الصحة والسكان المصرية جاءت في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على التضامن مع الصين حكومةً وشعباً، نظراً لعمق العلاقات بين البلدين الصديقين الممتدة لسنوات طوال مضت، مشيراً إلى أن الوزيرة كانت محملة برسالة مواساة وتعازى من الرئيس عبدالفتاح السيسي لأصدقائنا من الشعب الصينى فى وفاة ضحايا فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مساندة المصابين.

وأضاف متحدث الصحة أن زيارة هالة زايد للصين كانت تهدف أيضاً إلى تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين، مشيرًا إلى أن الصين قدمت هدايا قيمة جدًا لمصر عبارة عن الوثائق الفنية المحدثة (النسخة السادسة) للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الصين لمواجهة الفيروس والتقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة التي قام به وفد الخبراء إلى مناطق عديدة فى الصين، وأن هذه الهدايا ستفيد مصر في الإجراءات الاحترازية للسيطرة على المرض.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بمرتادى مواقع التواصل الإجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأى العام.

Advertisements

كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان تطبيق إجراءات الحجر الصحي على القادمين من 77 دولة حول العالم كإجراء احترازى لمنع تسرب وباء كورونا من الدول الموبوءة، وتابعت وزارة الصحة: الـ77 دولة ظهرت فيهم بؤر الإصابة بالمرض، وجميع القادمين من هذه الدول إلى مصر يخضعون للفحص الطبي والحراري، قبل دخولهم للبلاد، كما يتم تحرير كروت المراقبة الصحية ومتابعتهم على مدار 14 يوم.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن 82 % من الحاملين لفيروس كورونا لا تظهر عليهم أعراض، أو تظهر عليهم أعراض بسيطة، وبالتالي ليس من السهل الكشف عن الشخص الحامل للفيروس، إلا إذا تم إجراء تحليل pcr له مشيرة إلى أنه تم توفير بوابات تعمل بنظام الآشعة تحت الحمراء، للكشف عن درجات الحرارة المرتفعة للركاب وهو ما يسع مرور عدد كبير من الركاب، ما يقلل من التزاحم أمام رجال الحجر الصحي الذين يتولون الفحص للركاب.