"عشماوي" في حبل المشنقة.. محطات أخطر إرهابي حتى الإعدام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق سمير:

بعد قرابة عام من تَسلم مصر الإرهابي هشام عشماوي من القوات المسلحة الليبية نفذت الجهات المُختصة حكم الإعدام عليه اليوم الأربعاء، بعد استنفاد كافة درجات التقاضي طبقاً للجرائم المدان بارتكابها.

رحلة "عشماوي" في عالم الإرهاب بدأت في 2011 بعد طرده من القوات المسلحة المصرية لتحريضه على العنف ضد الجيش، وخلال النقاط التالية يستعرض "الخليج 365" تفاصيل تلك الرحلة حتى إعدامه، وفق بيانات رسمية للمتحدث العسكري وتحقيقات النيابة في قضية "أنصار بيت المقدس 3".

- انضم إلى الجيش في 1996 وطرد منه في 2011 لإدانته بالتحريض على العنف ضد القوات المسلحة.

- التحق مع 4 آخرين إلى مجموعة إرهابية و دخلوا الحدود السورية عن طريق تركيا في أبريل 2013، وهناك تلقوا تدريبات على تصنيع العبوات الناسفة.

- برز اسمه في فيديو لمجموعة إرهابية تطلق على نفسها "المرابطون" وظهر أميرا لها باسم مكني "أبو عمر المهاجر" معلنًا ولاءه للقاعدة والإرهابي أيمن الظواهري.

- في 2013 انضم إلى إرهابي بيت المقدس، وحينما بايع بيت المقدس (داعش) في 2014 دار خلاق على التمويل والزعامة فانشق وأسس جماعة المرابطون ليكون زعيما عليها.

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- كان "عشماوي" العقل المدبر لمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وقال في اعترفاته أمام جهات التحقيق بعد تسليمه لمصر "الجماعة واخدين إننا هنشتغل في قتال الجيش والشرطة، وزير الداخلية يعتبر الرأس الأول في العملية كلها، كنت في استطلاع وزير الداخلية وأشوف إزاي يتم استهدافه، أخدت في فترة الاستطلاع حوالي 10 أيام بخطة مبدئية لاستهدافه".

- ظهر اسمه في عمليات إرهابية عديدة منها استهداف مديرية أمن الدقهلية التي استشهد فيها 14 شخصًا، وهجوم كمين الفرافرة بالصحراء الغربية الذي استشهد فيه 28 شخصا.

- اعتقل "عشماوي" في 2018 من قبل الجيش الوطني الليبي بالتنسيق مع المخابرات العامة المصرية، وكشف عن تنسيقه مع الإرهابي الخطير مختار بلمختار لإقامة معسكرات تدريب الإرهابيين في شرق وغرب ليبيا.

- تم نقله إلى مصر في مايو 2019 بعد زيارة أجراها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى دولة ليبيا، التقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

- صدر حكم نهائي بإعدامه في قضية "أنصار بيت المقدس 3" التي تتضمن 17 واقعة إرهابية من بينها التخطيط لتفجير قصر الاتحادية والتخطيط لقتل جنود كمين الفرافرة.

- السلطات المختصة نفذت اليوم حكم الإعدام عليه.