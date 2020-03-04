نشرة الحوادث المسائية.. إعدام "عشماوي" ومقتل سيدتين في أسيوط والإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-"رماها من المنور".. عاطل يُلقي زوجته من الطابق العاشر في الإسكندرية

أنهى عاطل حياة زوجته عقب حدوث مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بدفعها لتسقط من الطابق العاشر لافظة أنفاسها الأخيرة.

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-استضافته فذبحها.. كشف غموض مقتل سيدة داخل مسكنها في أسيوط

ألقى قطاع الأمن العام، القبض على عامل ذبح ربة منزل لسرقة مسكنها في أسيوط، واعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية.

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-مصدر أمني يوضح سبب تجمع العمالة بالعاصمة الإدارية: إجراء تنظيمي

نفى مصدر أمني صحة ما تردد حول وجود أية تجمعات للعمالة بالعاصمة الإدارية.

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-"عقرها كلبهما".. أب ونجله يعتديان على سيدة بالشرقية

ألقى ضباط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على شخصين؛ لقيامهما بالتعد على سيدة، بواسطة كلب بحوزتهما وعقرها، الذي أدي إلى إصابتها.

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-بعد إعدامه.. ماذا قال عشماوي في اعترافاته بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق؟- (فيديو)

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم، في الإرهابي هشام عشماوي.

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-مطرب مغمور يتهم سائق بالتحرش بابنته في الهرم

أمرت النيابة العامة بالهرم، بحبس سائق ٤ أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ على خلفية اتهامه بالتحرش بطفلة مطرب مغمور أثناء توصيلها للمدرسة.

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-صالون "قضاة مصر" الثقافي يستضيف الدكتور حسام موافي

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ورئيس اللجنة الثقافية، أن النادي سيستضيف في صالونه الثقافي الخميس بعد المقبل، الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني ورائد الطب الباطني.

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-تأجيل استئناف زوجة لاعب الأهلي السابق على حكم حبسها لـ 8 أبريل

قررت محكمة مستأنف مدينة نصر، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل استئناف زوجة شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، وآخرين على حكم حبسها 3 سنوات بتهمة سرقة شقة زوجها، لجلسة 8 أبريل.

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-لحضور محمد رمضان.. تأجيل دعوى تعويض الطيار أشرف أبواليسر لـ 11 مارس

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل دعوى قضائية أقامها الطيار أشرف أبو اليسر، يطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة" لجلسة 11مارس الجاري، لحضور الفنان محمد رمضان بشخصه.

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-للاطلاع على تفاصيل المشروع.. وفد من قضاة مجلس الدولة يزور العاصمة الإدارية الجديدة

ترأس المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وفدًا رفيع المستوى لعدد من قضاة المجلس؛ لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار أنور خليل نائب رئيس المجلس وعضو المجلس الخاص.

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-النيابة العامة: "الاتفاق على ضم عاملين بالجهاز الإداري للدولة لدينا"

أعلنت النيابة العامة، عن اتفاقها مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الإعلان بموقع بوابة الوظائف الحكومية، بدءا مِن 1 مارس ولمدة شهر، عن تسجيل الراغبين من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بياناتهم إلكترونيًا للعمل الإداري بالنيابة العامة.

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