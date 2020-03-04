بـ "هيروين وإستروكس".. ضبط 3 عناصر إجرامية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 3 عناصر إجرامية، لحيازتهم كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بعدد من مراكز المحافظة.
كانت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، ضبطت عاطلين، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان، عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، سبق اتهامه في 5 قضايا آخرهم "مخدرات" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو وزنت 1,700 كيلو جرام- كمية من مخدر الإستروكس وزنت 150 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول).
كما تمكنت الإدارة من ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 110 جرام- مبلغ مالي، هاتف محمول.
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.
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