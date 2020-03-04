"عقرها كلبهما".. أب ونجله يعتديان على سيدة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على شخصين؛ لقيامهما بالتعد على سيدة، بواسطة كلب بحوزتهما وعقرها، الذي أدي إلى إصابتها.

تبلغ من إحدى المستشفيات بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، بوصول إحدى السيدات (ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، مُصابة بكدمة شديدة وتجمع دموي بادعاء عقر كلب.

بالفحص وسؤال المصابة قررت قيام شخصين (صاحب محل أسماك، ونجله) بالتعرض لزوجة ابنها أثناء سيرها بالطريق العام، وحال معاتبتها لهما قاما بالتعد عليها بالسب والشتم وإطلاق الكلب الخاص بهما عليها وعقرها، مما أدى إلى حدوث إصابتها.

وباستهداف المتهمان تم ضبطهما وبحوزتهما الكلب، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.