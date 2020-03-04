محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية المعنية، القبض على سائق حال تواجده بساحة انتظار السيارات بأحد مبان الركاب بميناء القاهرة الجوي، وبحوزته 4 حقائب سفر بداخلهم كمية من المنشطات. وبتفتيش الحقائب عُثر على كمية من المستحضرات طبية، عسل، شيكولاتة) مجهولة المصدر، وبمواجهته أقر بقيامه بتجميع المضبوطات المُشار إليها من الأسواق المحلية بغرض الترويج لها بين المودعين والمستقبلين والركاب المُغادرين خارج البلاد بالمخالفة للقانون. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 4 حقائب مُمتلئة بـ "مستحضرات طبية وشيكولاتة" مجهولة المصدر بمطار القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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