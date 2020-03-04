محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على عامل أطلق النيران على صديقه بسبب خلافات مادية بالدقهلية.

تلقى مركز دكرنس إخطارًا من مستشفى شربين العام، بوصول كهربائي، 20 سنة، مقيم بدائرة المركز، مُصاب بعيار ناري أسفل الذقن أسفر عن وفاته، وقرر والده مزارع، 47 سنة، أنه علم من الأهالي بإصابة نجله التي أودت بحياته حال تواجده بالقرية ولا يعلم مُرتكب الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ضم مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة عامل 28 سنة مقيم بدائرة المركز .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وأعترف بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بينهما، أرشد عن السلاح المستخدم فرد خرطوش، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.