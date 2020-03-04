الحكومة تنفي اكتشاف حالات جديدة مُصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:

نفى مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن اكتشاف العديد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بمصر.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مع وزارة الصحة التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا توجد اَي حالات إصابة أو حتى إشتباه إصابة بفيروس كورونا سوى ما تم الإعلان عنه.

وأوضحت وزارة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية أكدت البيانات التي تعلنها مصر بهذا الصدد، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية نشرت علي حسابها الرسمي بموقع "تويتر" ما يلي "تؤكد منظمة الصحة العالمية أنه حتى الأن فإن عدد الحالات التي ثبت إصابتهم بمرض "كوفيد 19" في مصر هم حالتين فقط لشخصين غير مصريين، وقد تم التعامل معهم بمهنية، كما تم الكشف علي جميع المخالطين لهم وطبقت عليهم الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة وفق معايير المنظمة الدولية".