​"ثقافة النواب" توصي بتفعيل الدور الرقابي على الإعلاميين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

أوصت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بقيام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة، بتفعيل الدور الرقابي على الإعلاميين للتأكد من التزامهم بالضوابط والأكواد الإعلامية المنصوص عليها واللازمة لممارسة المهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد شعبان وكيل اللجنة، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النائب جمال كوش بشأن إنشاء قناة إخبارية عالمية وعمل غير المؤهلين بالإعلام وخطة الحكومة لمواجهة فيديوهات التحريض اليومية.

شهد اجتماع اللجنة، عدة تساؤلات وانتقادات من النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة، بشأن خطوات تطوير التليفزيون المصرى، وحول حصول الإعلاميين الذين تم الاستعانة بهم في ذلك التطوير، على تصاريح من نقابة الإعلاميين، قائلة: "هل حصل وائل الإبراشي وناردين فرج وغيرهم على تصاريح للعمل الإعلامي؟"، وقاطعها النائب محمد شعبان، طالبا منها عدم التطرق لأسماء بعينها، وأن يكون الحديث عن الضوابط بشكل عام.

Advertisements

ومن جانبها تمسكت النائبة جليلة عثمان، بحديثها، قائلة: "أنا اتحمل مسئولية ذكر الأسماء، كما أنني لا أعيب في شخصها، ولكن أقصد الضوابط الإعلامية ومدى الالتزام بها، لاسيما وأن التليفزيون المصري، دائما ما كان يلتزم بالضوابط والمعايير الإعلامية".

ومن جانبه، عقَّب عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس ليس من اختصاصاته التدخل في اختيار الإعلاميين، وإنما دوره محاسبة الذين يصدر عنهم خطأ.

وأوضح النائب محمد شعبان، أن العمل الاعلامى له شقين، الأول يتعلق مزاولة المهنة، وهو ما يخص نقابة الإعلاميين، والثاني يتعلق بأسلوب وأداء الإعلامى، وهو ما يخص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبالتالي فالمجلس الأعلى ليس مسئول عن ظهور الإعلاميين على الشاشة، وإنما مراقبة الالتزام بمعايير المحتوى طبقا للأكواد الإعلامية المتفق عليها.