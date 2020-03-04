نائب وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب لمتابعة خطة مواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

تفقد الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، اليوم الأربعاء، مطار برج العرب الدولي؛ للاطمئنان على سير العمل وحركة التشغيل بالمطار والوقوف على الإجراءات الصحية والوقائية التي يتبعها المطار ضمن الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك طبقاً لتوجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، ورافقه خلال الزيارة الطيار عادل محجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات واللواء طارق نصير رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران، وكان في استقبالهم الطيار محمد أحمد راشد مدير مطار برج العرب الدولى.

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بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب وصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات ومنطقة السيور والحقائب وبرج المراقبة، بالإضافة إلى مواقف انتظار الطائرات، واطمأن على الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار المطار .

كما زار "مناع" مكتب الحجر الصحي بالمطار واطلع على آلية الفحص الطبى التى يجربها الفرق الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان علي الرحلات الجوية القادمة من الدول التي إنتشر بها الفيروس، واطمأن على التدابير الصحية وطرق التدقيق الإحترازية المتبعة لمواجهة الفيروس المستجد لمنع تسلله إلى البلاد عن طريق تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية بالمطار وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية .

وفى نهاية الجولة قام الطيار منتصر مناع بزيارة ميدانية لموقع مشروع انشاء أول مبنى صديق للبيئة بمصر المقرر إنشاؤه فى مطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية جايكا، بمساحة 34 ألف و100 متر مسطح، لتصل الطاقة الإستيعابية الإجمالية للمطار إلى خمسة ملايين راكب سنوياً، وهو حجم الحركة المتوقعة فى 2030.