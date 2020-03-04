ندوة تثقيفية عن مواجهة كورونا للعاملين بالبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

شارك عدد من الخبراء والأطباء، اليوم الأربعاء، في ندوة تثقيفية، ضد أخطار فيروس كورونا، وكيفية التعامل الأمثل مع المرض وذلك للعاملين بمجلس النواب.

وفتحت الأمانة العامة إحدى قاعات المجلس الكبرى، للعاملين، الذين استمعوا إلى شرح واف حول كيفية الوقاية من المرض، وإجراءات المواجهة الاحترازية، وكيفية التعامل السليم مع الأسطح والأدوات المشتركة، والعادات الصحية المطلوبة لمنع ظهور المرض.

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وكانت قد انتشرت في أروقة مبنى مجلس النواب "عبوات الكحول المطهر، بالتزامن مع إعلان الإذاعة الداخلية للمجلس عن مجموعة إرشادات، ضرورية ومطلوبة للوقاية من فيروس كورونا، بخلاف استخدام شاشات العرض الداخلية في المجلس، لبث إعلانات مصورة توضيحية حول حقيقة الفيروس.

وتولت القنوات الإذاعية الداخلية للمجلس، نشر مجموعة من التعليمات المستمرة بشكل تكراري، تحتوي على تنويه يعرف بفيروس كورونا، ويشدد على ضرورة غسل اليدين باستمرار، والابتعاد قدر الإمكان عن مسببات المرض المنتشر بشدة في العالم.

وتم استخدام شاشات التليفزيون الضخمة، والتي اعتادت بث جلسات البرلمان ووقائع اجتماعاته، بهدف نشر مواد مقروءة تشمل معلومات طبية، حول طرق الوقاية وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه في المرض، بخلاف مجموعة "توضيحات" تقلل من حجم الفزع وضرورة التعامل مع كورونا كفيروس يمكن تفاديه والحد من انتشاره.