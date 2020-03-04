​وزير الإعلام يشارك في منتدى الاتصال الحكومي بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:
يشارك أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام في فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2020 والذي يعقد في الشارقة بدولة الإمارات، يومي 4 و 5 مارس 2020.
يناقش "هيكل" الصورة الإعلامية للمجتمعات العربية لدى الغرب في اجتماع على مستوى وزراء الإعلام ، ينظمه نادي الشارقة للصحافة ، بمشاركة علي بن حمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بالمملكة البحرينية، وأمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ، ويدير الجلسة الإعلامي شريف عامر.
كان الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة افتتح فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي صباح اليوم الأربعاء بحضور وزراء الإعلام العرب وعدد كبير من الشخصيات العامة رفيعة المستوى من مختلف دول العالم.
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