أخبار مصر | قطع المياه عن خمس مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطع المياه عن خمس مناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنوه محافظة الجيزة، أنه ولسرعة الإنتهاء من أعمال العمرة السنوية للمحطة التيشكى بمحطة جزيرة الدهب لمياه الشرب، ستضطر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة إلى قطع ضخ المياه لمدة 8 ساعات تبدأ فى الـ 10 مساء بعد غدِ الجمعة الموافق 6/3/2020 وتستمر حتى الساعة الـ 6 من صباح السبت الموافق 7/3/2020 .

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى أحياء ( جنوب الجيزة ، الطالبية ، العمرانية ، الهرم ، بولاق الدكرور ) .

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين ومسئولى المنشأت الخاصة والعامة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك المدة ، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتسيير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 .