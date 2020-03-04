أخبار مصر | "عاشور": الحفاظ على تنقية الجداول الدافع لترشحي لدورة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور": الحفاظ على تنقية الجداول الدافع لترشحي لدورة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن الدافع الحقيقي لترشحه نقيبا للمحامين لدورة جديدة هو الحفاظ على تنقية الجداول وما أسفرت عنه من مكتسبات لصالح المحامين.

وأشار "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح بمحامي دمياط، اليوم الأربعاء، بمحكمة دمياط القديمة، أن بعض المرشحين يجاهرون برغبتهم في إعادة 230 ألف غير مشتغل إلى جداول النقابة وهو ما يعرضها للإفلاس، مناشدا المحامين بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات، وحماية جداولهم ومواردهم.

وذكر أن مطالب الجمعية العمومية والبرامج الانتخابية للمرشحين كانت دائما تتحدث عن تنقية الجداول من غير المشتغلين حتى جاء المجلس الحالي ونفذها في عام 2016، وكانت الطريقة الوحيدة للتمييز بين المحامي وغير المشتغل هو طلب أدلة اشتغال لتجديد الاشتراك، وكان هذا بالتأكيد مؤلما لغير المشتغلين، وكذلك على بعض المشتغلين الذين يستفيدون من هؤلاء.

وجدد نقيب المحامين، تأكيده أن المحامين هم من أنجحوا تنقية الجداول عندما تحملوا مشقة تقديم أدلة الاشتغال، ولكنها أساسية للقيام بالتنقية، مضيفا: "لو أن النقابات الفرعية منذ البداية تدقق الاشتغال، والمحامين يعطوا شهادات اجتياز التدريب بمكاتبهم للمحامين الجدد بشكل فعلي بعيدا عن المجاملات لما وصلت جداول النقابة لهذا العدد، بغالبية من غير المشتغلين".