شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يكرم 6 شباب لجهودهم في مُحاربة العادات السيئة بالمجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الأربعاء، ٦ شبان من أبناء مركز ومدينة بيلا، لقيامهم بإنتاج أفلام روائية قصيرة، لمُحاربة العادات السيئة في المجتمع، ومن ثم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، ويوتيوب»، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ.

Advertisements

وقرر محافظ كفر الشيخ تكريم الـ٦ شباب وهم «مصطفى محمود علوة، ومصطفى البيلى عنز، وبلال ضبعون، وأسامة جعفر، ومحمد عبدالرؤوف، وإسلام شريف»، في لقاء المواطنين القادم بديوان عام المحافظة، لجهودهم المبذولة في محاربة العادات السيئة في المجتمع، مُعرباً عن تقديره لهم وللأفلام الروائية القصيرة التي يقومون بتصويرها، لافتاً أن أعمار الشباب تترواح بين 18 لـ 26 عاماً.

ووجه محافظ كفرالشيخ بمواصلة رسالتهم الهامة ومساهمتهم في مُحاربة الأفكار السلبية والعادات السيئة في المجتمع، ونشر العلم والثقافة من خلال تصوير الأفلام الروائية القصيرة الهادفة، مؤكدًا أنه حريص على دعم جميع أبناء وشباب المحافظة.

من جانبه، قال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالشباب، مقدماً خالص الشكر للشباب على جهودهم المبذولة في محاربة الأفكار السلبية، مطالباً الطلاب بالتقديم في المرحلة القادمة من المجلس الشباب التطوعي لمحافظة كفرالشيخ، لاستغلال طاقاتهم في المجتمع، باعتبار الشباب عصب الأمة ومستقبلها، وذلك للمساهمة في ترسيخ الهوية الوطنية وإعداد قيادات شابة من أبناء المحافظة المتميزين قادرة على تولى زمام المبادرة المجتمعية وتطوير الوعي واستيعاب كل طاقاتهم وأفكارهم.