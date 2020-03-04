شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من زوجة الشهيد المنسي عن إعدام عشماوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت منار محمد سليم، زوجة الشهيد أحمد المنسي، إن الحكم على الإرهابي هشام عشماوي بالإعدام، كان حكمًا ينتظره كل ذوى الشهداء، الذين ضحوا بدمائهم الذكية فداء للوطن، مضيفة: «كنا عارفين أنه هيحصل، بس كنا مستنيين اليوم اللي هيتحقق فيه حكم الإعدام».
وأضافت «سليم»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أنه لم يكن أحدا يتوقع ما نفذه «عشماوي» من عمليات إرهابية كثيرة في مصر: «تحسيه مكنش راحم حد، والحمد لله أنه خد جزاءه».
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