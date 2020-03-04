شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تنظم ورشة «تطوير واعتماد معامل مؤسسات التعليم العالي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت جامعة الزقازيق، الأربعاء، ورشة عمل عن كيفية التقدم مشروعات تطوير وإعتماد معامل مؤسسات التعليم العالى «الدورة الثانية عشر»، ضمن خطة وحدة المشروعات بالجامعة، بحضور الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وفريق من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

أكدت الدكتورة ميرفت عسكر أن الهدف من الزيارة وتنفيذ ورشة العمل هو تقديم الدعم للمجموعات التي تم تجهيزها ضمن خطة وحدة المشروعات بالجامعة للتقدم في الدورة الثانية عشر ن كيفية التقدم لمشروعات تطوير وإعتماد المعامل لمؤسسات التعليم العالى بتكلفة مالية تقدر بـ2 مليون و400 ألف جنيه، إضافة إلى متابعة مشروعات الدورة الحادية عشر.

وتناولت الورشة كيفية التقدم اليها وكيفية تنفيذ الإختبارات بالمعامل وفقاً للمواصفات القياسية والمعتمدة دولياً وكيفية حصول المعمل على الإعتماد من جهه إعتماد مصرية أو أجنبية، وسبل زيادة دقة وكفاءه الأجهزة الموجودة بالمعمل وذلك بمعايرتها طبقاً لأحدث الطرق الفنية في جهات معايرة متخصصة، إضافة إلى إستكمال البنية التحتية للمعمل وتطويره وتحديثه بالأجهزة المتخصصة والتجهيزات اللازمة لإجراء الإختبارات ومراجعة المشروعات المجهزة، وكذلك تقديم الدعم لها، للتقدم بها في هذه الدورة وزيارة المعامل التي تستعد للتقديم لتقديمها على أرض الواقع وزيارة معامل الدورة السابقة الحادية عشر لتقييمها إستعداداً للانتهاء من المشروع.