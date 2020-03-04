شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة تعليم الكبار بجامعة الزقازيق تواصل ندواتها التثقيفية حول محو الأمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وحدة تعليم الكبار بجامعة الزقازيق، الأربعاء، عدة ندوات تثقيفية حول التوعية بمشروع محو الأمية، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار فرع الشرقية، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، والدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمنعم نافع، المشرف على قطاع شؤون التعليم والطلاب.

عقدت الندوات بكليتي التربية الرياضية للبنات وكلية التربية للطفولة المبكرة، وتحدث فيها الدكتور محمد عبدالله الفقي، مدير وحدة تعليم الكبار، عن إجراءات مشاركة الطالبات في مشروع محو الأمية وسبل تعزيز المشاركة، والمشكلات التي تقابل الطلاب في مشروع محو الأمية وسبل التغلب عليها، كما تحدث محمد عيد الحميد مدرب تعليم الكبار فرع الشرقية عن تطبيق الدليل الاجرائي للمعلم.