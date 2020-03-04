شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يوقع برتوكول تعاون مع جامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهد المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية، الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الدراسات القبطية بالقاهرة وكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق. ووقع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الإطار العام للبروتوكول. Advertisements ووقع الدكتور إسحق عجبان، عميد معهد الدراسات، والدكتور هاني حلمي، عميد كلية التربية النوعية، بنود الاتفاق. وتشمل الاتفاقية التعاون في مجالي التربية الفنية والتربية الموسيقية، وإقامة المؤتمرات العلمية والمعارض الفنية والمشاركة في مناقشة الرسائل العلمية والبحوث المشتركة وتبادل المطبوعات وخدمة المكتبات وغيرها. وأهدى رئيس الجامعة درع الجامعة لقداسة البابا، وأهداه قداسة البابا أيقونة قبطية لزيارة العائلة المقدسة لمصر وشهادات تقدير للوفد المرافق. أعقب التوقيع زيارة لأقسام معهد الدراسات القبطية ومعرض المنتجات الفنية لقسم الفن القبطي واستوديو الصوتيات بقسم الألحان والموسيقى القبطية.

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