شكرا لقرائتكم خبر عن «صحتك أولوية».. مبادرة لدعم صحة المرأة في اليوم العالمي 8 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة ومبادرة بصمة ومبادرة صرخة باليوم العالمي للمرأة ٨ مارس بإطلاق المرحلة الأولى لمبادرة «صحتك أولوية» التي تنظمها وترعاها مؤسسة إدراك كجزء من مشروع لدعم صحة المرأة ورفع وعيها خلال شهر مارس.

وأعلنت المؤسسة أن «ذلك سيتم خلال تنظيم مارثون للجري يوم السبت الموافق ٧ مارس 2020 بأحد نوادي المعادي في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحاً للتوعية بضرورة ممارسة الرياضة وأثرها على صحة المرأة على أن يتبعه جلسة توعية يحاضرها استشاري للصحة العامة حول أساسيات التغذية السليمة والأنماط الغذائية المفيدة».

وتتعاون المؤسسة في تنظيم الحدث مع عدد من المبادرات النسائية النشأة (بصمة، صرخة) وعدد من طالبات الجامعات، وتستهدف المبادرة النساء المستفيدات من أنشطة المؤسسة بمنطقة البساتين ودار السلام وحلوان والمعادى بشكل خاص، والنساء والفتيات الراغبات في البدء بالاهتمام بصحتهم العامة عمومًا