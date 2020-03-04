شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثانية لمشروع الفرصة الثانية لمكافحة الإتجار بالبشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية الفن للتنمية عن بدء المرحلة الثانية لمشروع «الفرصة الثانية» الذي يهدف إلى مكافحة الزواج المبكر والاتجار في البشر خاصة النساء والفتيات.

وذكرت الجمعية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن مشروع «الفرصة الثانية» مبني على خبرة جمعية الفن للتنيمة السابقة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي تحت رقم 8683 الصادر برقم 860 لسنة 2019، والممول من مؤسسة انتراكت الشرق الأوسط (السويدية )، وبالتنسيق والشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأوضحت "الجمعية" أن مدة المشروع 3 سنوات متتالية، ويهدف إلى زيادة الوعي للمجتمعات المستهدفة حول خطر الزواج المبكر، لافتة إلى أن المشروع يسعى إلى بناء قدرات 16 جمعية شريكة في محافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – بني سويف – الفيوم – الدقهلية – البحيرة – الاسكندرية )، بالإضافة إلى انتاج المواد الإعلامية والتعليمية التي يستخدمها الميسرين بالجمعيات وذلك لرفع وعي الأسر والفتيات المعرضات لخطر الزواج المبكر والإستغلال لتمكينهم من مواجهة خطر الزواج، وايضاً تعزيز قدرة تحالف مناهضة الاتجار في البشر كأحد واهم مخرجات المرحلة الاولى.