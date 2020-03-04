شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب «تكنولوجيا الزقازيق» يزورون مقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق وفد من طلاب كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء، في سلسلة زيارات ميدانية إلى مقر جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومصنع أطايب البدر للمواد الغذائية، بكفور نجم الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وذلك تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عماد قمحاوي، عميد الكلية، تحت إشراف الدكتور خالد محروس، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، وذلك ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

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ضم الوفد عددًا من طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة قسم علوم الأغذية بشعبة العلوم الزراعية، رافقهم الدكتور سيد عبدالستار، المدرس بقسم علوم الأغذية، والدكتور عواطف لطفي، المدرس المساعد بالقسم، والمعيد أحمد نهاد، بقسم علوم التغذية بالكلية.

وأكد الدكتور خالد محروس، أن هذه الزيارات، تأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين كلية التكنولوجيا والتنمية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة، وأضاف قائلا اً أن الجولة بدأت بزيارة الوفد لمقر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمحافظة الشرقية حيث كان في استقبالهم ومرافقتهم طوال فترة الجولة، محمد عباس، نائب مدير جهاز المشروعات بالشرقية، حيث قام بعرض وشرح تفصيلي عن الجهاز وأهدافه، وبرامجه وما يقدمه من خدمات متنوعة من مشروعات صغيرة والمتوسطة، متناهية الصغر للشباب، ومدي الاستفادة منها .

واختتمت الجولة بزيارة الوفد الطلابي لمصانع اطايب البدر للمواد الغذائية بكفور نجم بالابراهيمية، حيث تجول الطلاب داخل المصنع لمتابعة كل عمليات التصنيع الغذائي للجبن والحلاوة مع الشرح التفصيلي على أرض الواقع ،وأعرب الطلاب عن مدي سعادتهم البالغة بهذه الزيارة متمنين تكرارها في زيارات أخرى .