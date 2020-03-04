شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الصحي عن «مواجهة كورونا»: نراقب كل القادمين لـ مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن إمام، مدير الحجر الصحي بوزارة الصحة، إن الحجر الصحي يراقب كل القادمين إلى مصر لفحصهم والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإجراءات بدأت منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن أول حالة في 8 يناير الماضي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الطائرات والسفن والبضائع التي تدخل مصر من أي مكان في العالم.

وأوضح أن المرض منتشر في 77 دولة، مؤكدا أن هناك مستشفى مجهز للتعامل مع كورونا في كل محافظة مصرية.