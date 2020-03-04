شكرا لقرائتكم خبر عن فتح طريق الرياح التوفيقى «بنها – كفر شكر» بعد إغلاقه 9 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة لمرور القليوبية فتح طريق الرياح التوفيقي «بنها كفر شكر» أمام مديرية أمن القليوبية ببنها بعد موافقة الأجهزة الأمنية على إعادة الحركة المرورية للطريق بعد غلقه لأكثر من 9 سنوات.

قال اللواء إيهاب مرزوق، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، إنه تقدم بمذكرة تتضمن فتح الطريق لتسهيل الحركة المرورية أمام القادمين من وإلى بنها وكفر شكر وطريق المنصورة – بنها.

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وأضاف «مرزوق» أن إعادة فتح الطريق بعد غلقه في أعقاب أحداث يناير لتأمين حرم مديرية أمن القليوبية من شأنه أن يؤدي إلى انتعاش الحركة المرورية للسير داخل مدينة بنها حيث أن الطريق سيعمل الحركة في الاتجاهين.

وأشار إلى أنه بفتح الطريق سوف يسهل لسيارات السرفيس والنقل الداخلي الوصول إلى مناطق المنشية والكوبرى ومحطة السكة الحديد لافتا إلى أنه سيتم رفع الضغط المرورى داخل شوارع العاصمة بنها مؤكدا أنه تم رفع الصدادات والكتل الخرسانية وتم فتح الطريق فعليا في الاتجاهين

وأكد مدير المرور أن فتح الطريق سيقلل الضغط المرورى ويسهل الطريق لكفر شكر وطريق بنها- المنصور ولاقي قرار فتح الطرق استحسانا وفرحة الأهالي من مدينة بنها والبلاد المجاورة.