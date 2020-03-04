شكرا لقرائتكم خبر عن سمير فرج عن إعدام هشام عشماوي: «رد على المشككين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، إن تنفيذ حكم الإعدام شنقا على الإرهابي هشام عشماوي نتيجة محاكمته بعد خروجه من الخدمة العسكرية، رسالة للعالم أجمع بأن مصر لا تترك حقها.

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وأكد فرج، في مداخلة لقناة «إكسترا نيوز»، أن «مصر لن تترك حقها، أو تجعل أي شخص يعبث بأمن البلاد».

وتابع أن «الشهداء فرحانين اليوم للثأر من الإرهابي هشام العشماوي، ونحن نعيش في عصر من الأمن والأمان تحت قيادة الرئيس السيسي».

واعتبر «فرج» أن إعدام هشام عشماوي بمثابة رد على كل من شككوا في قدرة مصر على إعدامه بداعي «حقوق الإنسان»- على حد قوله.